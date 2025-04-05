الثانية خلال أيام والسبب هوس التصوير، مصرع طالب سقط من أعلى منحدر جبلي بسوهاج

عثر الأهالي على جثة طالب أسفل الجبل الشرقي بناحية بئر العين إثر سقوطه من أعلى الجبل بقصد التنزه والتقاط بعض الصور التذكارية بمنطقة بئر العين بالجبل الشرقي بحي الكوثر بسوهاج، وتم نقله لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة بحي الكوثر يفيد بالعثور على جثة طالب أسفل الجبل الشرقي.

وتبين بعثوره على جثة "البدري.م ا ع"، 20 طالب، مقيم أسفل الجبل الشرقي بناحية بئر العين وتبين جثة المذكور يرتدي كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته "كسور متفرقة بالجسم" - وتم نقله لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.



وقال “مصطفى م ا ع”، 23 نجار، مقيم مركز أخميم بخروج شقيقه بتاريخ 1 /4/ 2025 بقصد التنزه والتقاط بعض الصور التذكارية بمنطقة بئر العين بالجبل الشرقي دائرة القسم إلا أنه لم يعد للمنزل منذ ذلك التاريخ وأضاف بعدم تحريره ثمة محاضر بتغيبه لانشغاله بالبحث عنه واليوم عثر على جثة شقيقه أسفل الجبل الشرقـي على إثر سقوطه من أعلى الجبل مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

وتعد هذه الواقعة الثانية خلال أيام بعد قيام شابين بتسلق منحدر جبلي بقصد التنزه والتقاط بعض الصور التذكارية، مما نتج عنه سقوط شاب من أعلى المنحدر أدى لوفاته واحتجاز آخر أعلى المنحدر.

وكان شهد مركز سوهاج حالة من القلق فى ثالث أيام عيد الفطر بعد قيام شابين بتسلق منحدر جبلي بقرية الشيخ حمد بمركز سوهاج بقصد التنزه والتقاط بعض الصور التذكارية، مما نتج عن سقوط شاب من أعلى المنحدر أدى لوفاته واحتجاز الثاني أعلى المنحدر وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى سوهاج العام.

وتبين سقوط شخص من أعلى منحدر جبلي واحتجاز آخر بمنطقة الجبل الغربي بمركز سوهاج أثناء قيام كل من “خالد ع م ا”، 17 عاما - طالب ونجل عمه “محمود ع م”، 20 عاما - طالب ومقيمان مركز المنشاة بتسلق منحدر جبلي بقصد التنزه وإلتقاط بعض الصور التذكارية اختل توازن الأول وسقط من أعلى المنحدر مما أدى لوفاته واحتجاز الثاني أعلى المنحدر، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى سوهاج العام.

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