السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

ضبط سوداني دخل البلاد بطريقة غير شرعية في سوهاج

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم بسوهاج من ضبط سودانى الجنسية دخل البلاد بطريقة غير شرعية أثناء تواجده بمركز أخميم محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بضبط “آدم د ع”، 31 عامًا - سوداني الجنسية لا يحمل أوراقا ثبوتية أثناء تواجده مركز أخميم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بسوهاج عليه، وذلك للاشتباه فـي دخوله البلاد بطريقة غير شرعية.

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