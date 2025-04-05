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رياضة

لقاء الفرصة الأخيرة، موعد مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل. 

 

لقاء الفرصة الأخيرة للفراعنة

 مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني، تمثل الفرصة الأخيرة أمام الفراعنة الصغار من أجل بلوغ حلم المونديال، المقرر انطلاقه في قطر نوفمبر المقبل. 

الفوز وحده يضمن لمنتخب مصر احتلال المركز الثالث، ليشارك في ملحق أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في دور المجموعات، حيث ينتزعان البطاقتين التاسعة والعاشرة بين المنتخبات العشرة، التي تمثل إفريقيا في مونديال الناشئين، أما في حال الخسارة أو التعادل أمام الكاميرون، فسيحزم حقائبه ويجر أذيال الخيبة في طريق العودة إلى المحروسة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب مصر يتلقى خسارته الثانية أمام بوركينا فاسو

خسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين  تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الكاميروني غدا الأحد 6 إبريل في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المغرب.

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

 

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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