7 معلومات عن مصنع 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي (صور)

وزارة الإنتاج الحربي تعتبر من أهم القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط أنشئت لتلبية وتوفير متطلبات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة.



خلال السطور التالية تقدم “فيتو” 7 معلومات عن شركة إنتاج وإصلاح المدرعات أو مصنع 200 الحربي.

إنشاء المصنع

تم إنشاء عام 1987 في منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية.



مساحة المصنع

تم إنشاء المصنع على مساحة 2.5 مليون متر مربع حتى يستوعب التطوير في المراحل المختلفة.



- يعتبر شركة مساهمة كنتيجة لعقد الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة للإنتاج المشترك لدبابة القتال الرئيسية الأمريكية إم1 أبرامز.

إنتاج الدبابات

تم إنتاج أول دبابةM1A1 عام 1992 واستمر المصنع في الإنتاج لصالح القوات المسلحة المصرية بحوالي 1000 دبابة من هذا النوع.

أبرز المنتجات العسكرية الأخرى

دبابة النجدة إم 88-أي 2 (هرقل)، مدفع كيه-9 ثاندر هاوتزر.

مدرعات عائلة التمساح وهي تمساح 1، تمساح 2، تمساح 3.



المدرعة ST100 وST500

والتي تعد أهم وأحدث منتجات المصنع خلال الـ5 سنوات الماضية وكانت مفاجأة معرض إيديكس للصناعات الدفاعية آخر نسختين مركبة قتال المشاة سينا 200.



ومركبة قتال المشاة المصرية (EIFV)، وناقلة الجند القتالية المصرية (SIFV).

وراجمة الصواريخ رعد 200.

ومقطورة نقل الدبابات (635NL) والحافلة الكهربائية طراز (FOTON).

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