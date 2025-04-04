الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: رسوم ترامب تدخل العالم فى مرحلة حرجة تهدد الاستثمار

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت  منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة،  أن النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة، مهددة التقدم في مجالات النمو والاستثمار والتنمية.

الرسوم الجمركية تشعل حربا تجارية 

وأضافت المنظمة في بيانها: "في الوقت الذي توشك فيه الاقتصادات الكبرى على تطبيق رسوم جمركية جديدة وجذرية، يواجه النظام التجاري العالمي مرحلة حرجة تهدد التقدم في النمو والاستثمار والتنمية، خاصة للاقتصادات الأكثر ضعفا".

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يأتي هذا التحذير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى. 

وتم تحديد   الرسوم الأساسية بنسبة 10% كحد أدنى، مع تعديل الرسوم لكل دولة لتصل إلى نصف ما تفرضه على الواردات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقا رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعت الرسوم على المنتجات الصينية إلى 20%.

وفي سياق متصل، حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إفيالا، من خطر اندلاع حرب تجارية عقب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة.

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الرسوم الجمركية النظام التجاري الولايات المتحدة ترامب

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