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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الجوافة والفراولة وانخفاض اليوسفي

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت، الموافق 5 أبريل 2025،  تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

سعر الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 13 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر اليوسفي من 22 إلى 32 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 120 جنيها للكيلو.
سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة

  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 12 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 13 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 16 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.
سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

أسعار البطيح اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 40 إلى 55 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بشملة من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 30 إلى 35 جنيهًا.

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