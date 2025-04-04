السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

"بالمايك والقلم" يغادر السوشيال ميديا وينضم لشاشة قناة الظفرة

برنامج بالمايك والقلم؛
برنامج بالمايك والقلم؛ فيتو

أعلنت قناة الظفرة إطلاق موسم جديد من البرنامج الحواري "بالمايك والقلم" للإعلامي عبد العزيز أحمد، وذلك في نقلة نوعية للبرنامج الذي اعتاد الجمهور متابعته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

القناة الناقلة لبرنامج بالمايك والقلم 

ويبدأ عرض الموسم الجديد حصريًا على شاشة قناة الظفرة ابتداءً من يوم الخميس القادم.
ويأتي انتقال برنامج "بالمايك والقلم" إلى شاشة قناة الظفرة ليؤكد على التزام القناة بتقديم محتوى إعلامي هادف ومتنوع، يواكب تطلعات المشاهدين.

 

برنامج بالمايك والقلم 


يستضيف برنامج "بالمايك والقلم" نخبة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مختلف المجالات، سواء كانت فنية، أو ثقافية، ومن المتوقع أن يستضيف الموسم الجديد عبر شاشة الظفرة كوكبة من نجوم الوطن العربي، في حوارات صريحة وشيقة تتناول آخر المستجدات وتسلط الضوء على تجاربهم وإنجازاتهم.

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