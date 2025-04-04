مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالمقطم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث المقطم اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أمام قاعة أفراح بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.





وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم أمام قاعة أفراح بمنطقة المقطم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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