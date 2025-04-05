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خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

يزداد التساؤلات من قبل المتقدمين لوظائف في الجهات الحكومية حول، خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية.

 

خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية

وحول خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية، وتتضمن الخطوات ما يلي:

ـ طلب الحصول على رقم الاستعلام من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي.

ـ تحديد المسابقة والوظيفة المتقدم لها.

 

وظائف وزارة النقل 

ـ إرسال صورة البطاقة وجه وظهر حتى يتسنى للمختصين إرسال رقم الاستعلام.
ejobs2@caoa.gov.eg

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين (19) في وظيفة مهندس تنفيذ كباري ثالث، مهندس تنفيذ طرق ثالث، وتعيين (11) في وظيفة حرفي رصف سادس، و(10) في وظيفة سائق سادس وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وأعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين (6) في وظيفة (أخصائي حاسبات آلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

 

1_ التسجيل في  بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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