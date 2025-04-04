تفاصيل إصابة سيدة بطلق ناري في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل إصابة ربة منزل بطلق ناري، داخل منطقة العمائر السكنية في قرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة ربة منزل بطلق ناري في القدم، في قرية حجازة قبلي التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن مرتكب الواقعة لص خلال عملية السرقة تصدت له المصابة فأطلق عليها الرصاص وفر هاربًا، داخل منطقة العمائر السكنية، قرية حجازة قبلي مركز قوص.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتكثيف التحريات لضبط المتهم وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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