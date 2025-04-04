الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الارز
سعر الارز

شهدت أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الطن بالأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا على اختلاف الأسواق وأماكن البيع.


ويستهلك  المواطنوان كميات كبيرة من الأرز على مدار العام، حيث إنه من الوجبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل معدلات استهلاكها.

 

أسعار الأرز اليوم الجمعة 

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:

– طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه.

– طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل حوالي 17.3 ألف جنيه.


– طن أرز أبيض عريض الحبة يسجل حوالي 27.1 ألف جنيه.
– طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه.
– طن أرز أبيض بلدي عريض الحبة “كسر 5%” يسجل 15.4 ألف جنيه.
– طن الأرز البلدي رفيع الحبة “كسر 5%” يسجل 15.1 ألف جنيه.

 

سعر كيلو الأرز اليوم   
 استقر سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم بصورة ملحوظة، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا.

أسعار تقاوي الأرز للموسم الجديد
من ناحية أخرى حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المزروعة من المحصول خلال الموسم الجديد بـ 724 ألفًا و200 فدانا، بالإضافة إلى 350 ألفًا للزراعة بأصناف تجريبية موفرة للمياه أو تتحمل الملوحة العالية.

كما حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية ومن بينها تقاوي الأرز في الموسم الجديد وهي كالتالي:

– سعر تقاوي الأرز عريض الحبة 750 جنيهًا للعبوة “25 كجم”.
– سعر تقاوي الأرز رفيع الحبة 725 جنيهًا للعبوة “25 كجم”.

وتستهدف الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تلبية احتياجات السوق المحلية عبر زيادة الإنتاج بنسبة 10% سنويًا لضمان توازن الأسعار، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي بما يساعد على توفير الاحتياجات المحلية بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.

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