الجمعة 04 أبريل 2025
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محافظات

إصابة سيدة بطلق ناري في قنا

طلق ناري، فيتو
طلق ناري، فيتو

أصيبت سيدة، اليوم الجمعة، بطلق ناري في ظروف غامضة بمنطقة العماير السكنية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا مفاده إصابة سيدة بطلق ناري بمنطقة العماير السكنية بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

 

وتبين من التحريات الأولية أن سيدة أصيبت بطلق ناري في ظروف غامضة بمنطقة العماير السكنية بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى نقلها إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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