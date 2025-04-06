الأحد 06 أبريل 2025
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اقتصاد

مبيعات السيارات البيك أب خلال شهري يناير وفبراير

سيارات
سيارات

سيارات البيك أب…كشف الأميك، مجلس معلومات سوق السيارات، إجمالي مبيعات سيارات البيك أب بداية من مطلع عام 2025 حتى نهاية شهر فبراير، وبلغت النسبة نحو 3623 ألف سيارة.

إجمالي بيع الشاحنات في مصر خلال شهري يناير وفبراير 

ووفقًا لما ذكره تقرير الأميك، مجلس معلومات السيارات، بلغت مبيعات السيارات البيك أب بحصة سوقية بلغت 56%، وتليها المركبات الخفيفة المتوسطة بعد استحوذت على 28% حصة سوقية من مبيعات الشاحنات خلال ذات الفترة بواقع 1028 وحدة.
 

إجمالي مبيعات سيارات الميني بيك أب 

 

وأشار تقرير مجلس معلومات السيارات، إلى أن الحصة السوقية لسيارات الميني بيك أب بلغت نحو  215 سيارة، بينما احتلت الشاحنات الثقيلة في المرتبة الرابعة بعد بيع ما يقرب من 198 شاحنة، كما تمكنت الشاحنات الخفيفة من بيع  112 شاحنة بحصة سوقية تصل نحو 3% وذلك يشير لزيادة المبيعات واقتناء الكثير فئات النقل الثقيل كوسيلة عمل ونقل البضائع.

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