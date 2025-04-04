انهيار عقار من 3 طوابق في حي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة بحري بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، اليوم انهيار عقار، قديم مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، حيث تبين أن العقار كان مهجورًا وخاليًا من السكان منذ سنوات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الجمرك بانهيار عقار قديم بمنطقة بحري، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والجهات التنفيذية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، وجرى فصل المرافق عن العقار المنهار كإجراء احترازي.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار المنهار يقع في شارع جانبي ضيق متفرع من شارع إسماعيل صبري، وهو بناء قديم صادر له قرار هدة رقم 13 سنة 2018 ولم يتم تنفيذه، كما أنه غير مأهول بالسكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتواصل الأجهزة التنفيذية وفرق الحي أعمال رفع الأنقاض، وسط تواجد من مسؤولي حي الجمرك لمتابعة الموقف والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، كما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانهيار، ومدى التزام الملاك بتنفيذ الإزالة.

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