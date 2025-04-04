بالأسماء، ارتفاع عدد مصابي حادث السير بقنا إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية الجبلاو، مركز قنا، إلى 6 أشخاص وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية الجبلاو مركز قنا.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: كمال.م.م، يبلغ من العمر 44 عامًا، وشقيقته آمال.م، تبلغ من العمر 41 عامًا، وكمال.ص.م، يبلغ من العمر 55 عامًا، وتحية.إ، تبلغ من العمر 72 عامًا، وصفاء.م، تبلغ من العمر 31 عامًا، ومصطفى.م.م، يبلغ من العمر 54 عامًا.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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