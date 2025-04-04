إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بفيصل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في إحدى العقارات بمنطقة فيصل، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حريق شقة بفيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات في منطقة فيصل وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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