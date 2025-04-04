مجهول يشعل النيران داخل سيارة بقنا

أشعل شخص مجهول الهوية النيران داخل سيارة نقل محملة كراتين مياه معدنية بمنطقة المساكن، بناحية بندر قنا.

تفاصيل نشوب حريق بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا مفاده نشوب حريق داخل سيارة نقل في منطقة المساكن التابعة لدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شخص مجهول لم يتم تحديده حتى الآن أشعل النيران عمدًا داخل سيارة نقل محملة كراتين مياه معدنية وفرا هاربًا في منطقة المساكن بندر قنا.

وجرى فحص كاميرات المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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