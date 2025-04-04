انطلاق الدورة 51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي غدًا

تنطلق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ51، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، غدا السبت 5 أبريل الجاري، وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من صناع السينما، من بينهم: المخرج هاني لاشين، الفنانة تيسير فهمي، الناقد طارق الشناوي، الناقد أسامة عبد الفتاح، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور فوزي العوامري، الدكتور يوسف الملاخ،الكاتب ناصر عبد الرحمن، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، المخرج أحمد رشوان، والمخرجة عزة الحسيني.





واختار المهرجان 8 أفلام للمنافسة على جوائزه، بناءً على نتيجة الاستفتاء العام الذي شارك فيه النقاد وأعضاء جمعية الفيلم، وتضم القائمة: الحريفة – إخراج رؤوف السيد، رحلة 404 – إخراج هاني خليفة، أنف وثلاث عيون – إخراج أمير رمسيس، السرب – إخراج أحمد نادر جلال، أهل الكهف – إخراج عمرو عرفة، أولاد رزق – إخراج طارق العريان، الهوى سلطان – إخراج هبة يسري، بضع ساعات في يوم ما – إخراج عثمان أبو لبن.

ويعد مهرجان جمعية الفيلم أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث يحرص على تكريم أبرز الأعمال السينمائية التي عرضت خلال العام الماضي، وفق رؤية نقدية متخصصة.

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