الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد فوزي في هذا الموعد

تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالموسيقار محمد فوزى، خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الأحد ٦ أبريل علي المسرح الكبير.

احتفال الأوبرا بالموسيقار محمد فوزي

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الفنان الراحل الشهيرة التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها كل من وليد حيدر، مصطفى النجدى، إسلام رفعت، أميرة أحمد، نهاد فتحى وأجفان طه.

الموسيقار محمد فوزي

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر الفنانين عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأعمال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.

ثم حقق نجاحًا غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات.

وأسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر، رحل عن عالمنا فى 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنيًا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلما سينمائيا.

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