الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

بيليجريني يعلن غياب ثنائي ريال بيتيس ضد برشلونة ويرد على تدريب البرازيل

بيليجريني
بيليجريني

 أعلن التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس، غياب ثنائي الفريق عن مواجهة برشلونة المقبلة ضمن منافسات مسابقة  الدوري الإسباني الممتاز.

ويحل فريق ريال بيتيس ضيفا على نظيره برشلونة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

 

وقال بيليجريني في المؤتمر الصحفي للمباراة:”إنها مواجهة صعبة جدا، برشلونة يُظهر مستوى جيد، لكننا سندخل المباراة على قناعة بأنه إذا قدمنا أداءً جيدا، يمكننا الخروج بنتيجة إيجابية، سنحاول فرض أسلوبنا، ولن نُغيّره لمجرد أننا نلعب خارج ملعبنا أمام برشلونة”.

وأضاف مدرب ريال بيتيس:”مارك روكا بدأ العمل على أرض الملعب، لكن لا أعتقد أنه سيكون جاهزًا للأسبوع المقبل، والزلزولي تعرض لالتواء في الكاحل خلال وجوده مع منتخب المغرب وسنرى كيف ستسير الأمور معه”. 

وتابع:”إيسكو كان يُعاني من ضغط المباريات وبعض الآلام، من الطبيعي أن نفتقد لاعبًا مثل إيسكو، لكن كما قلت دائمًا، لدينا فريق متكامل قادر على إنهاء الموسم بشكل جيد، إيسكو لن يكون حاضرًا، وسيكون هناك لاعب آخر ليأخذ مكانه، أشعر أنني جزء من مسيرته، لأني جلبته إلى ملقا ثم إلى بيتيس، لكن ما فعله في مسيرته لا يتعلق فقط بفترات عملنا معًا”.

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بيليجريني مانويل بيليجريني برشلونة ضد ريال بيتيس

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