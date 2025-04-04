قبل تدريب منتخب اليد، ماذا قدم "باسكوال" لرومانيا في 4 سنوات؟

كرة اليد، استقر مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني الحالي لنادي فيزبريم المجري، لتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول رجال خلفًا للمدرب الحالي كارلوس باستور.

وعلمت “فيتو”، أن مسؤولي اتحاد كرة اليد اتفقوا مع المدير الفني الإسباني على كافة بنود التعاقد، ويتبقى التوقيع والإعلان الرسمي.

وخلال السطور التالية، تلقي فيتو الضوء على ما قدمه باسكوال مع فريق دينامو بوخارست والمنتخب الروماني خلال السنوات الـ4 الماضية.

مسيرة متواضعة في رومانيا

تولى باسكوال مسئولية تدريب فريق دينامو بوخارست الروماني خلال الفترة من 2021 و2024، ولم يحقق معهم أي نجاحات على المستوى الأوروبي في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، واكتفى بتحقيق عدد من الألقاب المحلية.

وحقق باسكوال مع دينامو بوخارست 3 ألقاب من الدوري الروماني، بالإضافة لنسختين من كأس رومانيا، ومثلها من كأس السوبر الروماني.

فشل أوروبي ودولي وأولمبي

وعلى مستوى منتخب رومانيا، تولى باسكوال مهمة تدريب منتخب رومانيا لمدة 3 أعوام بدأت موسم 2021 وحتى 2024، لم يحقق خلالها أي نجاحات تذكر، حيث فشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024، كما فشل في التأهل للمشاركة في بطولة العالم خلال فترة تولية المسئولية، بالإضافة لاحتلال المركز الـ22 في بطولة أوروبا لموسم 2024.

وبعد انتهاء موسم 2024، رحل باسكوال عن تدريب منتخب رومانيا وفريق دينامو بوخارست دون إنجاز يذكر، ليتولى مهمة تدريب فريق فيزبريم المجري.

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