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محافظ المنيا: انطلاق أولى حملات 2025 للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع غدا

الطب البيطري
الطب البيطري

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2025 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق 5 أبريل. 

 

الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية والمتصدع

 تستمر الحملة القومية لمدة شهر في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

محافظ المنيا: غدا انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تتم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية، بهدف القضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الحملة تنفذ من خلال 110 لجان طبية بيطرية وقائية ثابتة ومتحركة، مجهزة بكافة التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية، ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية التحصين. 

 

تشكيل لجان متابعة من إدارات الطب البيطري بالمنيا

 كما سيتم تشكيل لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات لإنجاح فعاليات الحملة والوصول إلى المستهدف ومواصلة الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وصحة وسلامة المواطنين.

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