الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

اتحاد اليد يخطر “باستور” بانتهاء رحلته مع منتخب مصر

كارلوس باستور، فيتو
كارلوس باستور، فيتو

 كرة اليد، أبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، المدير الفني للمنتخب الوطني الإسباني كارلوس باستور، بعدم الرغبة في تجديد التعاقد بشكل رسمي، وإنهاء مهمة قيادته للفراعنة بانتهاء تعاقده في يونيو المقبل.

وكان “باستور”، قد أعلن في وقت سابق رغبته في الاستمرار مع المنتخب الوطني لكرة اليد، خاصة بعد تحقيق إنجاز واحتلال المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

 

تشافي باسكوال مديرا فنيا لمنتخب كرة اليد

 وقرر مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني الحالي لنادي فيزبريم المجري، لتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول رجال خلفًا للمدرب الحالي كارلوس باستور.

وعلمت “فيتو”، أن مسؤولي اتحاد كرة اليد اتفقوا مع المدير الفني الإسباني على كافة بنود التعاقد، ويتبقى التوقيع والإعلان الرسمي.

 

راتب شهري ضخم لباسكوال ومساعده

 وتضمن الاتفاق حصول المدير الفني الإسباني على راتب شهري يقدر بـ30 ألف يورو صافي، بالإضافة لحصول مساعده السلوفيني على راتب يقدر بـ15 ألف يورو شهريا.

ومن المقرر أن يتولى باسكوال مهام عمله رسميًّا بداية من شهر يونيو المقبل، على أن تكون بطولة إفريقيا 2026 أول اختبار رسمي له مع الفراعنة.

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كرة اليد اتحاد كرة اليد خالد فتحي كارلوس باستور باستور

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