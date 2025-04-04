الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة أجنبي بجوار فندق شهير ببولاق أبو العلا

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة أجنبي بجوار فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

العثور على جثة أجنبي ببولاق أبو العلا 

 تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص بجوار فندق شهير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة أجنبي بها كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.


ورجحت التحريات الأولية سقوط المتوفى من علو بالفندق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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