تنبيه عاجل من التعليم للمديريات بشأن تعميم نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات لطلاب الشهادة الإعدادية بعد قرار تعميمه من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات جاء لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، فوائد تطبيق نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية 2025، بعد إقرار تعميمه من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال الخبير التربوي إنه لا شك أن قرار تطبيق البوكليت علي كل المحافظات من القرارات الجيدة التي تأخرت كثيرا، وله عديد من الفوائد تشمل:

تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب في جميع محافظات الجمهورية، بدلا من تغيير نظام الامتحانات لنفس الشهادة من محافظة لأخرى.

تقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها.

يوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة عن الأسئلة في نفس الورقة.

يتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة.

يتيح للطالب الإجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط.

يمكن من خلاله بسهولة إثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان.

يقلل من فرص تشكيك أي طالب في حدوث أي تبديل للبوكليت الخاص به.

وأضاف أنه في النهاية لا بد من العلم أن البوكليت هو مجرد وسيلة لتقييم الطالب وليس غاية، وأن تقليل الغش يتطلب علاج أسبابه مجتمعة وليس مجرد وضع حلول جزئية مؤقتة.

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