دعم ومساندة، رسائل إنسانية من الرئيس السيسي إلى أبنائه وبناته من الأطفال الأيتام

يوم اليتيم

فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام تتحد مصر والعالم فى احتفالية إنسانية مؤثرة يوم اليتيم وهى المناسبة التى تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما

ويشهد يوم اليتيم تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تهدف إلى دعم الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وتشمل هذه الفعاليات تقديم الهدايا والمساعدات المادية، وتنظيم الأنشطة الترفيهية والتعليمية بالإضافة إلى زيارات من نجوم ومشاهير المجتمع والقيادات فى مجالات مختلفة لتقديم الدعم المعنوى للأطفال

ونرصد دعم القيادة السياسية للأيتام كالتالي:

- أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية الأيتام اهتماما خاصا ورعاية ومبادرات لأجلهم

رسائل إنسانية مباشرة من السيسي إلى أبنائه وبناته من الأطفال الأيتام

- حرص الرئيس السيسي في الأعوام السابقة بتوجيه رسائل إنسانية مباشرة إلى أبنائه وبناته من الأطفال الأيتام

- جاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية تهنئة الرئيس جموع المصريين بيوم اليتيم، داعيًا كل المواطنين مشاركة الأيتام احتفالاتهم فى كل أنحاء الجمهورية بيوم اليتيم قائلا: في الجمعة الأولى من شهر إبريل نحتفل سويًا بعيد اليتيم، فى مشهد إنسانى فريد يبرز قيم النبل التكافل، والتضامن في المجتمع المصرى، وأدعو كل المصريين للاحتفال مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم فى كل أنحاء الجمهورية أملين أن نحقق مستقبل وحياة أفضل لهم".

جزء لا يتجزأ من هذا الوطن

- أكد الرئيس السيسي خلال رسائلة دائما أنهم أنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وأنهم يحظون بدعم وتقدير القيادة السياسية والمجتمع المصرى بأكمله

- دعا الرئيس السيسي المصريين دائما لمشاركة الأيتام احتفالاتهم واصفا هذا اليوم بيوم الرحمة والألفة والطمأنينة

- أكد الرئيس السيسي أن لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض فليكن كل منا عائلة لكل يتيم نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم

- أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

- قدم الرئيس السيسي التهنئة خلال الأعوام السابقة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم قائلا في إحدى المناسبات: في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، ونحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسؤوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله.

- كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا رسالة إلى المصريين بمناسبة يوم اليتيم مؤخرا قائلا: نحتفل اليوم جميعًا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم الذي يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الاهتمام والرعاية، لأنهم أمل مصر ومستقبله.



- تحرص الدولة والقوات المسلحة على تكريم أسر الشهداء وأطفالهم وتوفير سبل الرعاية لهم تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري وأمن واستقرار الوطن



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