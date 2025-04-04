الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصور الأولى لحادث مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم في المنيا

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث مصرع وإصابة 9 أشخاص

حصلت "فيتو " على أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

اسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وتوفي شعبان محمد 38 عاما، فيما اصيب 8 اخرين وهم: طه فايق 28 عاما، محمد رشوان 16 عاما، ميرفت سعد 40 عاما، رحمة رشوان 12 عاما، نجاة أحمد 70 عاما، عبد الرحمن رشوان 10 أعوام، خلود رشوان 18 عاما، فضلا عن شخص مجهول الهوية.

مصرع وإصابة 9 أشخاص، ننشر وصور واسماء ضحايا ومصابي حادث ميكروباص المنيا

 


وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا بوابه الرسوم.

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين  في حادث بالمنيا 

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في الحادث بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا وكذلك المصابين لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي بالمنيا (صور)

رئيس جامعة المنيا يؤكد على دور المؤسسات الأكاديمية والدينية فى ترسيخ التلاحم الوطني

مستشفى ملوي التخصصي يستقبل 4000 مريض خلال عيد الفطر المبارك بالمنيا

فرحة العيد، كورال أطفال قصر الثقافة يتألق في احتفالية نادي المنيا الرياضي (صور)

طقس متقلب في المنيا، رياح وأتربة في ثاني أيام عيد الفطر

حريق بحظيرتي ماشية بقرية أم قمص بالمنيا

في اليوم الثاني، أهالي المنيا يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش النيل

تشييع جثمان العميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية بالمنيا

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

أخبار مصر: تفاصيل حريق محطة مترو روض الفرج، مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا، عزل رئيس كوريا رسميا، تطور جديد في سعر الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

منوعات

المزيد

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

المزيد

خدمات

المزيد

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل حوالي 27.1 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياض الأطفال بالأزهر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

دار الإفتاء توضح بيان الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا وأدائها في آخر وقتها جماعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية