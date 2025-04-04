الصور الأولى لحادث مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم في المنيا

حصلت "فيتو " على أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

اسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وتوفي شعبان محمد 38 عاما، فيما اصيب 8 اخرين وهم: طه فايق 28 عاما، محمد رشوان 16 عاما، ميرفت سعد 40 عاما، رحمة رشوان 12 عاما، نجاة أحمد 70 عاما، عبد الرحمن رشوان 10 أعوام، خلود رشوان 18 عاما، فضلا عن شخص مجهول الهوية.

مصرع وإصابة 9 أشخاص، ننشر وصور واسماء ضحايا ومصابي حادث ميكروباص المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا بوابه الرسوم.

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث بالمنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في الحادث بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا وكذلك المصابين لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

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