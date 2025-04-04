مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي بالمنيا (صور)

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

مصرع وإصابة 9 أشخاص في إنقلاب ميكروباص بصحراوي بـ المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا بوابة الرسوم.

مصرع وإصابة 9 أشخاص في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في الحادث بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا، وكذلك المصابين لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.



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