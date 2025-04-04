بعد تجميد نشاطه، مفاجأة جديدة في أزمة مسلم ونقابة المهن الموسيقية

دخل “مسلم”، مطرب المهرجانات، في نفق مظلم مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أزمته الأخيرة، مع المنتج السعودي سلطان الشن، والذى أعلن التصالح معه منذ ساعات قليلة.

في هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية ، الكواليس الكاملة لأزمة مسلم، حيث أكد أن تصالحه مع المنتج السعودي، سلطان الشن، ليس له علاقة بأزمته مع نقابة المهن الموسيقية، التى تسعى لتجميد نشاطه، وذلك بعد الاجتماع مع جميع الأعضاء خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن السبب الرئيسي في طرح فكرة تجميد مسلم، هو الأزمات المتتالية، والشكاوي التى جاءت للنقابة، بسبب مخالفة لعقود مع المنتجيين والمتعهدين للحفلات.

على الجانب الآخر، كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، في شهر مارس الماضي، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها:" بعد الاطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت انهاء التصريح السنوى الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة".

وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.

وأعلنت النقابة العامة عن عزمها اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أى مطرب لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في النقابة، وسوف يستمر النقيب العام ومجلس إدارته في التصدي لكل ماهو غير سليم.

و كانت جهات التحقيق أحالت مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وكان المحامي سامح قناوي تقدم ببلاغ يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: "شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع والآداب العامة له، ويشكل خطرا على أبناء المجتمع والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا".

واتهم وكيل الملحن حسن دنيا في البلاغ رقم 707652 صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة” إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكله الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على اليوتيوب.

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