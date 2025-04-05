193 مليون دولار حجم صادرات الملابس الجاهزة لأمريكا خلال شهرين، فاضل مرزوق: اتفاقية الكويز طوق النجاة من الرسوم الجمركية، ننتظر توضيحا من الجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزمة التعريفات الجمركية، والرسوم الجديدة على الصادرات الأجنبية إلى بلاده، والتى من بينها فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول التي تُعتبر ذات ممارسات تجارية غير عادلة يثار تساؤل حول تأثير ذلك على صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات التى تستحوذ على نصيب الأسد من الصادرات إلى أمريكا.

الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية

وفي هذا الإطار كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

حجم صادرات قطاع الملابس الجاهزة

وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.

فاضل مرزوق: صادرات مصر من الملابس إلى أمريكا، لن تتعرض لأي ضرر

وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات مصر من الملابس إلى أمريكا، لن تتعرض لأي ضرر، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الشاملة. مشيرا الى أن صادرات الملابس إلى أمريكا تخضع لاتفاق خاص وهو اتفاق الكويز الذي يتم بموجبه وضع معاملة تفضيلية لصادرات الملابس المصرية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات مصر من الملابس إلى أمريكا مستثناة من الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

هل تتأثر صادرات الملابس المصرية إلى أمريكا بعد رسوم ترامب الجمركية؟، جمعية المصدرين توضح

أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا، أن صادرات مصر من الملابس إلى الولايات المتحدة، لن تتأثر سلبا بقرار الرئيس الأمريكى بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على الصادرات المصرية.

وأوضح أن صادرات القطاع الى السوق الامريكى، لن تتعرض لأي ضرر وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الشاملة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن صادرات مصر من الملابس إلى أمريكا لن تتأثر سلبيا نتيجة هذا القرار، مرجعا ذلك إلى أن صادرات الملابس إلى أمريكا تخضع لاتفاق خاص وهو اتفاق الكويز الذي يتم بموجبه وضع معاملة تفضيلية لصادرات الملابس المصرية.

وأوضح أن الرسوم المنافسة المفروضة على الدول الاخرى تعتبر أعلى من منتجاتنا، وبالتالى فإنه غير متوقع حدوث تأثير سلبى على الصادرات المصرية، مشيرا إلى أننا ننتظر اذا ما كان هناك توضيحا بشأن صادرات الملابس الجاهزة خلال الفترة المقبلة.

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10%

ورصد الإحصاء حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 والذى سوف نستعرضه خلال السطور التالية

ورصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بين مصر وأمريكا إلى 3.525 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 2.69 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع 31%.

1.694 مليار دولار صادرات مصر إلى أمريكا خلال 9 أشهر

واستحوذت أمريكا على 5.2% من إجمالي صادرات مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى أمريكا نحو 1.694 مليار دولار مقابل 1.495 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنمو 13.3%

158.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2024

وبلغت صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 158.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2024، مقابل 144.439 مليون دولار بنمو 9.5%.

واستحوذت أمريكا على 6.8% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2024”.

أهم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية



1- قفزت قيمة صادرات مصر من لدائن ومصنوعاتها إلى أمريكا لنحو 53.743 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2024 مقابل 20.47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 162.5%

2- سجلت صادرات الملابس وتوابعها من مصنرات ارتفاعا بنسبة 22.3% لتسجل 331 مليون دولار في مقابل 270.752 مليون دولار

3- ارتفاع قيمة صادرات مصر من محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بنسبة 21.3% لتبلغ 83.136 مليون دولار مقابل 68.526 مليون دولار

4- ارتفعت صادرات ملابس وتوابعها من غير المصنرات بنسبة 7% لتسجل 537.842 مليون دولار في مقابل 502.664 مليون دولار

5- تراجعت من سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية بنسبة 1.5% لتسجل 90.362 مليون دولار في مقابل 91.756 مليون دولار.

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