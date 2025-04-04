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حوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن سرقة مجوهرات من شقة جواهرجي بعابدين

مجوهرات، فيتو
مجوهرات، فيتو

 استعجلت نيابة عابدين الجزئية تحريات المباحث بشأن سرقة مجوهرات وساعات فاخرة تقدر بملايين الجنيهات من داخل شقة جواهرجي شهير بمنطقة عابدين.

 

سرقة مجوهرات جواهرجي بعابدين 

 تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بسرقة مجوهرات وساعات فاخرة تقدر بملايين الجنيهات من داخل شقة جواهرجي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبسؤال المجني عليه أكد أنه أثناء وجوده مع زوجته داخل الشقة قام مجهولون بالتعدي عليهم وسرقوا جميع مجوهراته.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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