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حوادث

"الهزار قلب بجريمة"، تجديد حبس شاب قتل صديقه في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شاب طعن صديقه عدة مرات، وسط ذهول الحاضرين، في حلوان، وذلك ١٤ يوما على ذمة التحقيقات.

 

تفاصيل مقتل شاب في حلوان 

 البداية كانت بمزاح عادي بين الشابين "أحمد ي."، 19 عامًا، و"يوسف م.ي"، الشهير بـ"كوارع"، وكلاهما من أبناء منطقة كفر العلو، لكن سرعان ما تحول المزاح إلى مشادة كلامية، ثم شجار بالأيدي، قبل أن يفقد "يوسف" أعصابه ويستلّ سلاحًا أبيض كان بحوزته، ليسدد عدة طعنات قاتلة لصديقه وسط حالة من الفزع بين رواد المحل.

 

هرع الحاضرون لمحاولة إنقاذ "أحمد"، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، متأثرًا بجراحه.


كان تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بمقتل شاب داخل محل بلايستيشن بدائرة القسم، وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، تم تحديد هوية الجاني.

 


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

 

وبمواجهته خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بجريمته، مؤكدًا أن الحادث لم يكن مخططًا له، بل جاءت نتيجة انفعال لحظي وغضب لم يستطع السيطرة عليه.

 

صدمة في الشارع وحزن بين الأهالي

 خيم الحزن على منطقة كفر العلو بعد انتشار خبر مقتل "أحمد"، خاصة أنه كان شابًا معروفًا بين أبناء منطقته بأخلاقه الطيبة وحسن سمعته، بينما أصيب أهله وأصدقاؤه بصدمة كبيرة، غير مصدقين أن حياته انتهت بهذه الطريقة المأساوية وعلى يد أقرب أصدقائه.

 

النيابة تتولى التحقيق

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما طلبت تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، إلى جانب سماع أقوال الشهود.

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أمن القاهرة قسم شرطة حلوان مديرية أمن القاهرة ب منطقة كفر العلو مقتل شاب في حلوان

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