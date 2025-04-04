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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق عقار منشأة ناصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت نيابة منشأة ناصر المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب فى مخلفات بلاستيكية أعلى سطح عقار بمنطقة منشأة ناصر.

وكشف مصدر أمنى تفاصيل جديدة حول الحريق الذي نشب فى مخلفات بلاستيكية أعلى سطح عقار بمنطقة منشأة ناصر، موضحا أن ألسنة اللهب تصاعدت حتى امتدت إلى “غية حمام” بنفس العقار.

وأضاف المصدر، أن الحريق امتد الى سطح عقارين آخرين لكن قوات الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه.

وأشار المصدر، إلى أن مخلفات البلاستيكية التى يتم تخزينها أعلى أسطح العقارات ساعدت في ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة فى سماء المنطقة.

 

ووصل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة  لمعاينة ومتابعة حريق نشب أعلى عقار سكنى فى منشأة ناصر.

 

إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار بمنشأة ناصر

 وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب أعلى عقار سكنى فى منشأة ناصر، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب أعلى عقار سكني بشارع الجامع محطة الجامع بمنطقة منشأة ناصر، ثم امتدت إلى غية حمام خشبية بسطح العقار.


وأضافت المعاينة، أن انتشار الأخشاب والمخلفات أعلي سطح العقار ساعد فى ارتفاع النيران والأدخنة بالمنطقة.

 

حريق عقار منشأة ناصر
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بشارع الجامع محطة الجامع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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