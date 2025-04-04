المعاينة الأولية تكشف سبب انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بأكتوبر

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إن السرعة الزائدة وراء الحادث وانفلات عجلة القيادة بيد السائق بسبب وجود عطل بالفرامل.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة محاسب وإصابة زوجته وطفليهما ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حادث مدينة 6 أكتوبر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود ضحايا ومصابين أعلى طريق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.



حادث مدينة 6 أكتوبر اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرع محاسب وإصابة زوجته وطفليهما، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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