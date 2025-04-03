القبض على طرفي مشاجرة فى أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة بمنطقة مساكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر.

مشاجرة بالعصا فى أكتوبر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة مساكن عثمان فى مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن وجود مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي تدخل فيها اقاربهما وتطورت لمشاجرة بالعصا مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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