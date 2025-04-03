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خارج الحدود

تركتها أمها فى الإمارات وفرت هاربة، الخارجية تشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، بالجهود التي أسفرت عن النجاح في إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من الإمارات.

 

الخارجية تقدر جهود شرطة دبي في إعادة طفلة مصرية

وأعرب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، عن التقدير لتعاون الجهات المعنية في الإمارات، وعلى رأسها شرطة دبي، والنيابة العامة الإماراتية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة للطفلة طوال فترة بقائها في دبي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المصرية، والتي أسفرت عن النجاح في إعادة الطفلة إلي أرض الوطن برفقة مسئولة من القنصلية العامة المصرية بدبي.

وأكد مساعد وزير الخارجية، على أن هذا النمط من التعاون في المجال القنصلي إنما يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.

 

المجلس القومى للطفولة والأمومة يكشف تفاصيل الطفلة المصرية

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعلن مؤخرا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر ٦ سنوات إلى مصر، بعد أن تركتها والدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بدون أوراق ثبوتية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس، أنه فور علم المجلس بالواقعة تم إبلاغ مؤسسة دبى لرعاية النساء والفتيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة المصرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

 موضحة أن والدة الطفلة تركتها مع أحد القاطنين بالمسكن حال إقامتها بمسكن مشترك بإمارة دبى، بداعى الانتهاء من بعض الإجراءات إلا أنها لم تعد، واتضح من خلال التحريات أنها غادرت دولة الإمارات بموجب وثيقة مؤقتة ولم تعد مجددا، مشيرة إلى صدور قرار النيابة العامة فى دبى بإيواء الطفلة بمؤسسة دبى لرعاية النساء والأطفال.

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إعادة طفلة مصرية الإمارات شرطة دبي

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