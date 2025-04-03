الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بدء توافد الجمهور على حفل "دايم السيف" بالسعودية وآمال ماهر ومحمد عبده أبرز المشاركين

حفل ليلة دايم السيف
حفل ليلة دايم السيف

بدأ توافد الجمهور على حفل “ليلة دايم السيف”، المقام بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم حفلات عيد الفطر المبارك 2025.

حفل ليلة دايم السيف في السعودية 

ويشارك في حفل دايم السيف، كل من الفنانة آمال ماهر وأحلام وطلال سلامة وماجد المهندس بالإضافة إلي فنان العرب محمد عبده.

ومن المفترض أن يقدم نجوم حفل ليلة دايم السيف، عدد كبير من أغانيه الشهيرة، حيث تؤدي أحلام 3 أغاني وماجد المهندس أغنيتين  ويختتم الحفل النجم محمد عبده 

وأحيا الفنان تامر عاشور في السعودية، حفلا كبير ضمن موسم حفلات عيد الفطر هناك وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

 

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