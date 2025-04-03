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رياضة

مواجهة مصيرية، موعد مباراة منتخبي مصر والكاميرون في أمم أفريقيا للناشئين

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، خسر منتخب مصر للناشئين أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الكاميروني يوم الأحد المقبل 6 إبريل في تمام السادسة مساء.

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

وأحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف عن طريق إيسوف دابو من تسديدة قوية في شباك منتخب مصر بالدقيقة 41.

وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو عن طريق  أشرف تابسوبا استلمها وسددها قوية  الى داخل الشباك بالدقيقة 70.

وأحرز هدف منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 79.

 

ومع الدقيقة 37 جاءت ركنية لصالح منتخبنا ورأسية من أنس رشدي تصدى لها مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء.

 

وخاض أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيل الفراعنة أمام بوركينا فاسو بكلا من:

 

تشكيل منتخب مصر 

 

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

 

 

 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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