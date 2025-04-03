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التنمية المحلية: رصد 517 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد

منال عوض وزيرة التنمية
منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فيتو
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تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الخميس، من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء خلال فترة عيد الفطر.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لرصد أي حالات للتعدي على الأراضى الزراعية بالبناء وإزالتها في المهد.

 

التعدي علي الأراضي الزراعية

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.  

 

حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء 


وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء وإزالتها فورًا، حيث تم رصد 517 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالبناء بـ 19 محافظة هما: ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الغربية  - البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد - الدقهلية – دمياط – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر) بإجمالى مساحة (7 قيراط -23 فدان )، مشيرة إلي أنه تمت الإزالة الفورية لعدد (500) حالة تعدى بالبناء بإجمالي مساحة ( 15 سهم –18 قيراط -22 فدان )  وجارى التنسيق مع الجهات الأمنية لازالة باقى التعديات بمحافظة الغربية بعدد (10) حالة تعدى ومحافظة سوهاج بعدد ( 2) حالة تعدى، ومحافظة القليوبية عدد(3) تعدى، محافظة الاسكندرية عدد (1) حالة تعدى، محافظة المنيا عدد (1) حالة تعدى بإجمالى مساحة ( 9 سهم – 12 قيراط ).

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجهودها للتصدي بكل حزم للتعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، وشددت د.منال عوض  علي أهمية استمرار المتابعة اليومية لملف البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والإزالة في المهد لاي تعديات.

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