أمم أفريقيا للناشئين، بوركينا فاسو يتقدم على منتخب مصر 0/1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا للناشئين، تقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بالشوط الأول، في المباراة التي تقام حاليا بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وأحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف عن طريق إيسوف دابو من تسديدة قوية في شباك منتخب مصر بالدقيقة 41.

وجاءت الدقيقة 38 من أخطر الفرص حيث بعد عرضية من لاعب بوركينا فاسو من منطقة الجزاء ولكن تمر على مرمى ياسين حاتم حارس.

ومع الدقيقة 37 جاءت ركنية لصالح منتخبنا ورأسية من أنس رشدي تصدى لها مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء.

ويقدم موقع فيتو “بث مباشر” لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025.

وتنقل المباراة شبكة بين سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية.

وأعلن أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيل الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

تشكيل منتخب مصر

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

أحمد الكاس، فيتو

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس مع نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثانية من البطولة، اليوم الخميس، على ملعب العربي زوالي، وتنطلق صافرتها في السابعة بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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