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رياضة

شاهد غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بأمم أفريقيا تحت 17 عاما

غرفة ملابس منتخب
غرفة ملابس منتخب مصر، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، صور من غرفة ملابس منتخب مصر للناشئين قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

أعلن احمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيل الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم اإفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

تشكيل منتخب مصر 

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس مع نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثانية من البطولة، اليوم الخميس، على ملعب العربي زوالي، وتنطلق صافرتها في السابعة بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بين سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية.

 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

 

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