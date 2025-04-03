الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

مأمورية أمنية لضبط مسجل خطر متهم بذبح طالب في الشرابية

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة  مأمورية أمنية على إقامة مسجل خطر بتهمة ذبح طالب بمنطقة الشرابية تمهيدا لضبطه. 
 


مقتل طالب بالشرابية 
تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما مذبوحا وسط الشارع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة "عبد الرحمن.أ" 19 سنة طالب ثانوي، بها آثار ذبح بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ومسجل خطر بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بذبح المجنى عليه بسلاح أبيض وفر هاربًا.

 

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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