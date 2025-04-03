تداول 32 سفينة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس بيانًا عن حركة السفن والبضاعة بالميناء جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، منها السفينة (PRINCE AMIN) والتي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 179 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع العام.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 69918 طن تشمل: 16907 طن كلينكر و16750 طن يوريا و5114 طن جبس معبأ و2400 طن رمل و8587 طن علف بنجر و20160 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40155 طن تشمل: 10957 طن حديد و8680 طن ذرة و8858 طن خردة و4500 طن فول صويا و1062 طن خشب زان و6098 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 738 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 114 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 689 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139371 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56072 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3908 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5598 حركة.

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