الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل تجاري في حدائق حلوان

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان.

 

وتبين من خلال المعاينة أن زيادة الأحمال وماس كهربي داخل محل تجاري أدت إلى نشوب الحريق والتهم العديد من محتويات المحل، وتم انتداب المعمل الجنائي لتقدير الخسائر.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان دون وقوع أي إصابات.


وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل المحل.


حريق محل بحدائق حلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة  بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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