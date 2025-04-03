أقوال الشهود في مصرع شاب سقط من أعلى كوبري مشاة في غمرة

يستمع رجال مباحث القاهرة إلى أقوال شهود العيان في مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى كوبرى المشاة بالطريق المستحدث الموازي لشارع لطفي السيد اتجاه غمرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال الشهود إنهم فوجئوا بصوت ارتطام من أعلى وبالتوجه إليه عثروا على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه ولا يعرفون ملابسات الواقعة.

سقوط شاب من أعلى كوبرى مشاه بغمرة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من أعلى كوبري مشاة بالطريق المستحدث الموازي لشارع لطفي السيد اتجاه غمرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أثر إصابته بكدمات وكسور متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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