مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يتضمن 40% أسئلة فهم، و40% أسئلة تطبيق، و20% للمستويات العليا.
امتحان الكيمياء لـ الصف الثاني الثانوي
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لا تمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
مواصفات الورقة الامتحانية للكيمياء
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية.
لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.
- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية، تكون متنوعة بين أس بما يعادل 20 من درجة الاختبار، والأسئلة المقالية بما يعادل 20 من درجة.
- سؤالين كل سؤال بدرجتين بنسبة %15 بما يعادل 4 من درجة الاختبار.
- زمن الإجابة ساعتين للصف الثانى الثانوى.
-يتم ضرب الدرجة فى المعامل 4/3 للحصول على درجة الاختبار 18 درجة.
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