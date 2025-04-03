الخميس 03 أبريل 2025
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مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي

طلاب المدارس
طلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يتضمن 40% أسئلة فهم، و40% أسئلة تطبيق، و20% للمستويات العليا.

 امتحان الكيمياء لـ الصف الثاني الثانوي 

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لا تمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

 

مواصفات الورقة الامتحانية للكيمياء 

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية.
لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.
- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية، تكون متنوعة بين أس بما يعادل 20 من درجة الاختبار، والأسئلة المقالية بما يعادل 20 من درجة.

- سؤالين كل سؤال بدرجتين بنسبة %15 بما يعادل 4 من درجة الاختبار.


- زمن الإجابة ساعتين للصف الثانى الثانوى.


-يتم ضرب الدرجة فى المعامل 4/3 للحصول على درجة الاختبار 18 درجة.

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امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي مواصفات الورقة الامتحانية للكيمياء الصف الثاني الثانوي

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