بعد تداول مهارات لاعبيها، مطالب للأندية الكبرى بالاستفادة من المواهب الشابة بالإسكندرية

عقب انتهاء الدورات الرمضانية لكرة القدم، التي أقيمت في عده مناطق بالإسكندرية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمختلف منصاته فيديوهات لمهارات لاعبي تلك الدورات.

وطالبوا الأندية الكبرى والمنتخب بالنظر إلى تلك المهارات الحقيقة والتي تستحق أن تكتشف ويدفع فيها الأموال في ظل تدهور حال الكرة المصرية والأندية والمنتخب،

وجاءت إحدى دورات العجمي هي الأكثر تداولا للاعب يدعي بلال فتوح الذي فاقت مهاراته كافه لاعبي الدورات الرمضانية وانتشرت فيديوهات له وهو يلعب ويسجل.

"فيتو" تمكنت من الوصول إلى اللاعب بلال فتوح صاحب الأكثر فيديوهات تداولا لمهارته.

قال بلال فتوح: إنه كان يلعب في قطاع نادي الزمالك بالإسكندرية لفترة تحت ١٨ عام، وكان يأمل أن يذهب للقاهرة ويلعب في النادي هناك، ولكن أصيب في العضلة الضامة وتوقف عن اللعب لفترة حتى استقرت حالته وشفي من الإصابه، ولكن لم يسأل عنه أحد أو يعيره اهتماما.

وأضاف فتوح، أنه يعمل في أحد المطاعم لكي لا يكون عاطل عن العمل، بالإضافة إلى مشاركته في الدورات الرمضانية التي هي كنز حقيقي ومهارات تريد أن يكتشف لاعبيها الأندية الكبري والمنتخب، كما يشارك في دورات متعدده لأنه يحب الكرة ولديه مهارات كبيرة، ويريد أن يلتحق بأحد الأندية الكبري لتحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كره قدم.

وأوضح بلال، أنه فوجئ بانتشار فيديوهات له وهو يسجل أحد الأهداف ويلعب في الدورة الرمضانية والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أسعده كثيرا.

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