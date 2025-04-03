استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم بمكتبه، الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا يرافقه وفد من مطرانية الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رئيس جامعة المنيا يؤكد على دور المؤسسات الأكاديمية والدينية فى ترسيخ التلاحم الوطني

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور عصام فرحات بالوفد الزائر، مؤكدًا على أهمية القيم الإنسانية التي تحملها الأديان السماوية، والتي تعزز من التلاحم الوطني وترسخ الاعتزاز بالهوية المصرية.

كما أكد على دور الجامعة في دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تعزز مفاهيم المواطنة، وتنشر قيم التسامح والسلام بين الطلاب.

رئيس جامعة المنيا

وأشار رئيس الجامعة، إلى حرص إدارة الجامعة على التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية في مختلف المبادرات التنويرية والثقافية، منوهًا بأهمية الفعاليات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي ونبذ العنف والتطرف.

مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا

من جانبه، أعرب الأنبا باسيليوس عن تقديره لجامعة المنيا ودورها الرائد في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، مشيدًا بجهودها في دعم المبادرات التي تعزز روح الإخاء والتسامح.

وأثنى وفد المطرانية على مشاركة القيادات الجامعية ورئيس اتحاد الطلاب ونائب رئيس الاتحاد لمقر المطرانية، للتهنئة بعيد الميلاد الماضي من أجل نشر ثقافة التعايش السلمي بين الطلاب وترسيخ هذه الثقافة فيما بينهم.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون والشراكات الهادفة مع الجامعة، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

واختتم اللقاء بتبادل التهاني بين رئيس الجامعة ووفد مطرانية الأقباط الكاثوليك، معربين عن تمنياتهم بدوام الاستقرار والأمان لمصر وشعبها، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق الأنبا باسيليوس خلال زياراته لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك الأب عمانوئيل عبد الله وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس راعي كاتدرائية يسوع الملك.

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