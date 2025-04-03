مستشفى ملوي التخصصي يستقبل 4000 مريض خلال عيد الفطر المبارك بالمنيا

استقبلت مستشفى ملوي التخصصي، جنوب محافظة المنيا خلال إجازة عيد الفطر المبارك حوالي 4000 حالة طارئة متنوعة، شملت حوادث، كسور، جروح، وجلطات قلبية ومخية.

مستشفى ملوي التخصصي يستقبل 4000 حالة طارئة خلال عيد الفطر المبارك

وقد تم إجراء 31 عملية طارئة، بالإضافة إلى 15 حالة قسطرة قلبية وتركيب دعامات حيوية. كما أجريت 2 عملية قلب مفتوح، و600 جلسة غسيل كلوي.

مستشفى ملوي التخصصي يستقبل 4000 حالة طارئة

وقدم الدكتور أحمد عمر مدير مستشفى ملوي التخصصي، الشكر لـ لجميع الأطقم الطبية والإدارية بمستشفى ملوي التخصصي بجزيل الشكر والعرفان على جهودهم المقدمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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