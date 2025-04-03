وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لإستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الفطر المبارك



واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

وزير الري يوجه باستمرار التنسيق بين الصرف والميكانيكا والإدارات المركزية والعامة بالمحافظات لمتابعة المصارف والمحطات بكافة المواقع



كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أي ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أي زيادة في مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وإستعرض التقرير نتائج مرور المهندس محمد عبد السميع على زمام الإدارة العامة لصرف القليوبية لمتابعة حالة مصارف شبين القناطر وبلبيس والجبل الأصفر الجديد وسحاره الموريج ومحطة بلبيس، وأيضًا المرور على زمام منطقة وادى النقرة بأسوان لتفقد عملية إنشاء سحارة على مصرف رقم ٤٠ بناحية قرية الحكمة، ومعاينة الموقع المقترح لمحطة تغذية مسقى ٨، والمرور على المصرف الرئيسى ٢ ومصرف ومخر سيل النقرة الرئيسى، والإعداد للمرور على تأهيل المصارف بوادى الصعايدة للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة أسوان.

كما تم التعامل السريع مع حادثة سقوط سيارة نقل محمله بالرمل بمصرف أم اللحم بمركز صان الحجر، حيث تم رفع السيارة والرمال من المصرف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتم مرور المهندس مدير عام الاحتياجات وصيانة المعدات بهيئة الصرف على مركز الطوارئ ومخازن الهيئة بكفر الزيات بمحافظة الغربية للتأكد من جاهزية المعدات وكساحات الطوارئ لنقل المعدات.

كما تم تنفيذ إزالة في المهد على جسر مصرف الغربية الرئيسى بزمام الإدارة العامة لصرف شرق كفر الشيخ بمساحة ١٠٠ متر مربع بالتنسيق مع الشرطة ومجلس ومدينة الحامول.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين السادة قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية والمحطات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.